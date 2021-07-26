Британские врачи причислили не привитых от коронавируса людей моложе 40 лет к группе риска

ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Ряд британских врачей утверждает, что люди, не привитые от коронавирусной инфекции, переносят эту болезнь гораздо тяжелее, чем те, кто получил одну или обе дозы вакцины. При этом в группе риска находятся люди в возрасте 40 лет и моложе, ранее не имевшие особых проблем со здоровьем. Об этом сообщила газета Daily Mail .

"В последние волны (распространения COVID-19 - прим. ТАСС) раз за разом мы видели практически одних и тех же пациентов - пожилых людей с сахарным диабетом второго типа, высоким кровяным давлением и, возможно, ожирением. По сути вы могли диагностировать у них ковид, просто посмотрев на них. Однако теперь, когда у нас есть вакцина, это совершенно другая группа людей: им по 40 с небольшим лет или меньше, они не делали прививку (от коронавируса - прим. ТАСС) и ранее не имели проблем со здоровьем", - рассказала медицинский консультант и глава Королевского колледжа экстренной медицины доктор Кэтрин Хендерсон. По словам другого врача, работающего в северной части Англии, одним из его наиболее тяжелых коронавирусных пациентов "с мрачнейшими перспективами" является непривитая 26-летняя девушка без каких-либо других заболеваний, которая в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии. "Эта женщина просто не хотела вакцинироваться, и мы до конца не знаем почему", - цитирует неназванного медика Daily Mail.

По словам медицинского консультанта по интенсивной терапии доктора Эми Джонс, большинство пациентов, к сожалению, слишком поздно понимают, что они приняли неверное решение, отказавшись сделать прививку от коронавируса. Однако, по ее словам, к осознанию приходят не все. "Мне доводилось повстречать несколько очень твердолобых антипрививочников и ковид-диссидентов", - сообщила врач. "Я слышала о членах семьи (коронавирусного пациента - прим. ТАСС), которые отказывались верить в то, что их близкий умирал от ковида. Они [члены семьи] полагали, что врачи сговорились с правительством и все это выдумали. Некоторые были убеждены, что их близкие страдали от не связанной с COVID-19 пневмонии", - поведала Джонс. Неназванный медицинский консультант по болезням органов дыхания, который работает в коронавирусном отделении, рассказал, что некоторые пациенты хотят получить "естественный иммунитет", переболев COVID-19, вместо того, чтобы сделать прививку.

Эпидемическая ситуация в королевстве

За все время пандемии в Великобритании было зафиксировано почти 5,7 млн случаев заражения COVID-19, от последствия заболевания умерли около 129,2 тыс. человек. За прошедшую неделю с 19 по 25 июля в стране было выявлено почти 267,9 тыс. эпизодов инфицирования, что на 48,8 тыс. меньше по сравнению с периодом с 12 по 18 июля. Одну дозу вакцины от коронавирусной инфекции получили около 46,6 млн британцев (порядка 90% от взрослого населения королевства), оба укола сделали почти 37,2 млн человек (примерно 70%).

С 19 июля на территории Англии было отменено подавляющее большинство продолжавших действовать коронавирусных ограничений. Ее жители теперь освобождены от обязанности соблюдать социальную дистанцию и носить маски, начнут возвращаться на работу в офисы, смогут пить пиво у барной стойки, собираться сколь угодно большими компаниями в закрытых помещениях и на улицах. Полноценно возобновят работу театры, большинству из которых было невыгодно открываться раньше, давая представления перед полупустыми залами, которые до понедельника запрещалось заполнять на 100%. Северная Ирландия, Уэльс и Шотландия также намерены снять остающиеся коронавирусные ограничения, однако сделают это позже - в конце июля или начале августа.