Минобрнауки России отметило низкую вовлеченность студентов в предпринимательство

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Вовлеченность студентов российских вузов в предпринимательство критически низкая, сообщила в понедельник замглавы Минобрнауки Елена Дружинина в ходе вебинара, посвященного молодежной политике.

"Мы отмечаем критически низкую вовлеченность студентов в предпринимательское сообщество, в том числе в создание высокотехнологических решений, создание стартапов. Для решения данной проблемы необходимо проводить массовую диагностику предпринимательских компетенций у студентов, что позволит создать систему, с одной стороны, выявления скрытых талантов, с другой - трансляции моделей создания и развития современного технологического бизнеса", - сообщила Дружинина, не приведя дополнительной статистики.

По ее словам, решать проблему планируется посредством проведения бизнес-тренингов, деловых игр, интенсивов и т. д.

Он отметила, что в нацпроекте "Наука и университеты" появится еще один федеральный проект. "В настоящее время во исполнение поручения председателя правительства РФ Министерство науки и высшего образования ведет разработку нового федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", - добавила Дружинина.

Инициатива состоит из нескольких направлений, сказала она. Это массовое вовлечение студентов в технологическое предпринимательство, приобретение ими необходимых компетенций, создание инфраструктуры для запуска стартапов и т. п.

О нацпроекте

О разработке единого национального проекта "Наука и университеты" на 2021-2030 годы Минобрнауки России сообщило в конце сентября 2020 года. Сообщалось, что нацпроект будет включать четыре федеральных проекта - "Интеграция", "Исследовательское лидерство", "Инфраструктура" и "Кадры". Соответствующие предложения по "пересборке" нацпроектов "Наука" и "Образование" были поддержаны на коллегии Минобрнауки под председательством главы министерства Валерия Фалькова.

Планируется, что реализация данного нацпроекта обеспечит доступность качественного высшего образования и дополнительного профессионального образования, а также привлекательность карьеры в сфере науки и высшего образования. Все это должно поспособствовать присутствию России в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок.