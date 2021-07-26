ВЦИОМ: каждый пятый россиянин был жертвой травли

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Каждый пятый россиянин (18%) признался, что хотя бы раз в жизни становился жертвой травли. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в понедельник на сайте организации.

"Среди опрошенных россиян почти каждый пятый (18%) сообщил, что в течение своей жизни оказывался жертвой травли, <...> 16% были свидетелями травли в отношении знакомых, близких или родственников, а 3% признались, что сами были инициаторами или участниками травли", - говорится в сообщении.

При этом половина респондентов (53%) ответили, что столкнулись с травлей уже во взрослом возрасте (в 18 лет и позже), а 8% россиян - и в детстве, и во взрослом возрасте. В подростковом возрасте чаще всего с травлей сталкиваются девочки - 30% в возрасте 11-14 лет, 21% в возрасте 15-17 лет, в то время как после совершеннолетия с травлей больше сталкиваются мужчины (60%), а женщины ей подвергаются уже сравнительно реже (46%).

Чаще всего с травлей сталкивались в школе (38%) и на работе (32%). Кроме того, 15% респондентов ответили, что становились объектами травли во время учебы в колледже, техникуме, вузе. Каждый десятый (11%) также отметил, что сталкивался с травлей в армии. 12% опрошенных сообщили, что подвергались травле в кругу знакомых.

Более половины респондентов (78%) отметили, что за последний год не испытывали страха или дискомфорта из-за отношения к себе окружающих людей. Периодически дискомфорт испытывали 18% опрошенных, и только 3% признались в регулярном чувстве страха.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 11 июня 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.