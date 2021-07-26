Количество ковидных коек в Пермском крае увеличилось почти до 5 тыс.

ПЕРМЬ, 26 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Пермского края открыло дополнительно более 200 коек для заразившихся коронавирусом за последнюю неделю. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"На сегодняшнее утро развернуты 4 997 коек", - сказали в пресс-службе, уточнив, что в прошлый понедельник в регионе было развернуто 4 786 коек. Доля свободного коечного фонда снизилась в полтора раза - до 17,4%.

Всего проходят лечение в больницах 2 703 пациента, что на 300 больше, чем неделей ранее. 229 человек находятся в тяжелом состоянии, 88 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 2 386 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести. Помимо этого, почти 12 тыс. человек находятся дома на карантине.

В регионе продолжает действовать ряд коронавирусных ограничений. Лицам старше 60 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию. По требованию Роспотребнадзора в регионе обязали вакцинировать 60% сотрудников ряда организаций, в том числе государственных и муниципальных. Введен бессрочный запрет на проведение массовых физкультурных мероприятий. Исключение было сделано для профессиональных клубов и команд, которые могут проводить матчи и тренировки по согласованию с Роспотребнадзором, но не более чем с 50-процентной заполняемостью трибун. Запрещена работа общепита в ночное время.

По данным регионального Минздрава, в Пермском крае с начала массовой вакцинации первым компонентом привиты 478,8 тыс. жителей, из них 336,9 тыс. полностью завершили курс иммунизации. Всего в регионе на 26 июля выявлено 70,8 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.