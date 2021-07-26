В Бурятии отменили требование по соблюдению масочного режима на улице

УЛАН-УДЭ, 26 июля. /ТАСС/. Власти Бурятии отменили требование по соблюдению масочного режима на улице. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе республиканского правительства.

"Принято решение об отмене требования по ношению защитных масок на открытом воздухе, за исключением случаев пребывания в местах массового скопления людей", - сообщили в пресс-службе.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на прошлой неделе продолжалось незначительное снижение заболеваемости - в среднем на 8% во всех возрастных и социальных группах.

Вместе с тем общая заболеваемость в республике остается высокой. За последние сутки она составила 22,6 на 100 тыс. населения, что на 40% выше среднероссийского показателя. "Поэтому требования по профилактике коронавирусной инфекции, а именно по использованию защитных масок в помещениях и местах массового скопления людей, в общественном транспорте, соблюдению социальной дистанции и особому дезинфекционному режиму в организациях сохраняются", - отметили в пресс-службе.

Бурятия - единственный регион на Дальнем Востоке, где в так называемую третью волну пандемии коронавируса был введен локдаун, он действовал с 27 июня по 11 июля. В июне в республике ежесуточно регистрировалось более 300 новых случаев COVID-19, за сутки умирали более 20 человек. Было развернуто около 3 тыс. коек для пациентов с COVID-19, почти все они к концу июня заполнились, возникла проблема нехватки медицинского кислорода.

По состоянию на утро 26 июля в Бурятии зарегистрировано 51 532 случая заражения коронавирусом, из них 223 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 1 332 пациента, занятость коечного фонда составляет 72,4%. Умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 640 человек, из них десять - за последние сутки. В Бурятии продолжается вакцинация от коронавируса: первым компонентом привиты 249 953 человека, завершили вакцинацию 185 150 человек, всего в республике планируют вакцинировать 431 580 человек.