В Хакасии до 22 августа продлили режим ограничений из-за коронавируса

ТАСС, 26 июля. Власти Хакасии, где фиксируется высокий уровень заболеваемости COVID-19, продлили режим ограничений, действующий для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, до 22 августа. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Правительство Хакасии внесло изменения в постановление о режиме повышенной готовности на территории республики. Действующий режим продлен еще на четыре недели - до 22 августа включительно", - сообщила пресс-служба.

Режим ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции действует в регионе с весны прошлого года, он неоднократно продлялся и изменялся. Сейчас запрещена работа предприятий общепита в ночное время за исключением организаций, которые получат паспорт коллективного иммунитета. Спортивные мероприятия проводятся без зрителей, также продолжает действовать запрет на проведения массовых мероприятий. Сохраняется масочный режим.

По данным федерального оперативного штаба, с начала пандемии в республике выявлено 29,2 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, 25,4 тысячи пациентов выздоровели, 714 человек умерли.