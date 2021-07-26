Все отходы ТКО в Челябинской области начнут сортировать к 2025 году

ЧЕЛЯБИНСК, 26 июля. /ТАСС/. Сеть мусоросортировочных комплексов создадут в Челябинской области до 2025 года, это позволит организовать сортировку всего объема твердых коммунальных отходов (ТКО) в регионе, сообщила ТАСС в понедельник начальник управления организации обращения с отходами министерства экологии Челябинской области Юлия Жукова.

"В Челябинской области создадут пять современных мусоросортировочных комплексов, еще два действующих будут реконструированы. Планируем завершить все работы по строительству и реконструкции сортировочных комплексов до 2025 года и обеспечить 100%-ную сортировку коммунальных отходов", - сказала собеседница агентства.

Жукова отметила, что на текущий момент в регионе доля сортировки бытовых отходов составляет 50%. При этом доля коммунальных отходов, направляемых на переработку в общем объеме вывезенных с мест образования, составляет 4%.

"Всего в Челябинской области образуется около 1 млн тонн коммунальных отходов в год, из которых 10-14% по объему приходится на пластик, 15% составляют отходы из бумаги и картона, еще 15% - стекло. Все это можно направлять во вторичный оборот при наличии развитой инфраструктуры по сортировке и переработке сырья", - пояснила начальник управления организации обращения с отходами министерства экологии Челябинской области.

По её словам, о сумме необходимых вложений можно будет говорить после проведения детального проектирования и определения сметной стоимости всех работ.