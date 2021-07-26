Самолет "Белавиа" благополучно приземлился в Домодедово на одном двигателе

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Пассажирский самолет, выполнявший рейс Минск - Анталья и севший в подмосковном Домодедово, благополучно приземлился на одном двигателе. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"Пассажирский Boeing-737 "Белавиа" совершил посадку с одним выключенным двигателем. В настоящее время он уже освободил взлетно-посадочную полосу и находится на стоянке", - сказал собеседник агентства.

Пассажирский самолет уже освободил взлетную полосу и находится на стоянке аэропорта. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, пассажиров доставят в терминал.

"Борт авиакомпании "Белавиа", следовавший по маршруту Минск - Анталья, в 11:46 благополучно приземлился в аэропорту Домодедово. Самолет освободил взлетную полосу и находится на месте стоянки. Пассажиры будут доставлены в терминал", - сообщили в пресс-службе, отметив, что аэропорт обслуживает рейсы в штатном режиме.

В понедельник пассажирский самолет Boeing-737 авиакомпании "Белавиа" из-за сработавшего датчика неисправности подал сигнал тревоги над Белгородской областью. На борту находятся 197 пассажиров и 7 членов экипажа. Самолет летел в обход Украины, а после подачи сигнала снизился и развернулся на северо-северо-восток. Воздушное судно изменило курс сначала в сторону Воронежа, но из-за необходимости выработать топливо сменило курс на Москву.