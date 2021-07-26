Тюменские власти отменили режим самоизоляции для вакцинированных сотрудников старше 65 лет

ТЮМЕНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Режим самоизоляции отменен в Тюменской области для вакцинированных сотрудников, которым больше 65 лет. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник.

"Режим самоизоляции может не применяться <…> к сотрудникам, указанным в абзаце первом настоящего подпункта, прошедшим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении. В первом абзаце подпункта указано, что работодатели должны отстранить от работы сотрудников старше 65 лет.

В Тюменской области идет рост заболеваемости ковидом. 26 июля зафиксировано 272 случая заражения - это максимум за все время. Всего с начала пандемии зарегистрировано 45 173 случая инфицирования.