В Карелии обнаружили древнее захоронение почти 140 человек

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июля. /ТАСС/. Захоронение около 140 человек обнаружили поблизости от поселка Тирулла Лахденпохского района Карелии. Кости, черепа и предметы быта времен более чем столетней давности найдены в ходе строительных работ, сообщили в понедельник в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Карелии.

"Установлено, что при проведении ландшафтных работ на земельном участке вблизи поселка Тиурулла Лахденпохского района Республики Карелия при работе экскаватора в грунте обнаружены скелетированные останки и три черепа. <...> На данный момент установлено, что в захоронении содержатся останки порядка 140 человек, вместе с тем эксперты продолжают устанавливать их точное количество. Кроме этого следователями обнаружены остатки предметов быта того времени", - говорится в сообщении.

Находка остановила строительные работы. На место прибыли следователи и криминалисты регионального ведомства, а также представители Союза поисковых отрядов Карелии. Они смогли извлечь "множественные костные останки, по которым назначена судебно-медицинская экспертиза", - уточнили в пресс-службе.

По оценкам экспертом, смерть людей, чьи кости были найдены в Карелии, наступила более 100 лет назад. По факту обнаружения захоронения началась доследственная проверка, к которой следователи привлекут историков и археологов. Специалисты смогут дать историческую справку о возможных причинах массового захоронения в Лахденпохском районе.