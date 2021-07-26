В Иркутской области началась экспедиция по изучению загрязнения Байкала рыболовными сетями

ИРКУТСК, 26 июля. /ТАСС/. Научно-исследовательская экспедиция, в ходе которой будет оценен масштаб загрязнения озера Байкал рыболовными сетями, стартовала в Иркутской области. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований "Озеро Байкал".

"Стартовал первый этап независимой кругобайкальской научно-исследовательской экспедиции, которая продлится до 5 августа 2021 года. <…> На сегодняшний день нет данных о загрязнении озера Байкал затонувшими рыболовными сетями, а также о последствиях, к которым такое загрязнение приводит. В ходе экспедиции участники изучат прибрежную зону Байкала на предмет замусоривания озера затонувшими рыболовными сетями. Дайверы возьмут пробы воды и биоматериала в местах скопления сетей и извлекут их на поверхность", - говорится в сообщении.

Часть проб изучат сразу на борту судна сотрудники Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН. Другую отправят на анализы в специализированные лаборатории. По итогам экспедиции будет составлена карта наибольшего скопления затонувших сетей в прибрежной зоне Байкала.

"Проблема затонувших рыболовных сетей (оставленных, утерянных и иным образом брошенных орудий лова) актуальна по всему миру. Затонувшие сети, опустившись на дно, продолжают так называемый "фантомный промысел": в сети попадают и в результате гибнут обитатели подводного мира. Начинаются процессы гниения, которые приводят к развитию вредоносных водорослей - цианобактерий, отравляющих воду. Таким образом, "фантомный промысел" наносит экономический и экологический ущерб. По словам водолазов и дайверов, мелководье Байкала - не исключение", - отметила пресс-служба фонда.

Экспедиция организована по инициативе Иркутской региональной экологической общественной организации "Глубина ответственности" и Фонда "Озеро Байкал". В состав экспедиции вошли специалисты и исследователи Института океанологии, профессиональные дайверы, представители Ангаро-Байкальского управления Росрыболовства, природоохранной прокуратуры, инспекторы и руководители прибрежных особо охраняемых природных территорий.

Байкал, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия.