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Находкинская поликлиника получила оборудование для диагностики состояния легких

Теперь жители города смогут на месте проходить обследования, за которыми приходилось обращаться во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 26 июля. /ТАСС/. Поликлиническое отделение Находкинской городской больницы получило новое современное оборудование для диагностики состояния мышц и периферийной нервной системы, легких, сердечно-сосудистой системы пациентов, в том числе после тяжело перенесенного коронавируса. Теперь жители города смогут на месте проходить те виды обследования, за которыми приходилось обращаться во Владивосток, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Приморского края.

"В больнице появился уникальный аппарат - бодиплетизмограф. Пульмонологическая установка предназначена для исследования функций внешнего дыхания человека, то есть возможностей легких пациента и их способности к расширению, а также газообмена. При этом аппарат позволяет определять более точные и детализированные показатели, чем на другом подобном оборудовании", - цитирует пресс-служба слова заместителя главврача Находкинской городской больницы по лечебной работе Дмитрия Потешкина.

Еще одним приобретением стал электромиограф, который используют для диагностики нейромышечных заболеваний, оценки причин болей в спине, расстройствах моторного контроля, а также велоэргометр для проведения скрининга ишемической болезни сердца и определения толерантности к физической нагрузке. Медицинские приборы на общую сумму более 8,5 млн рублей поступили в поликлинику в рамках программ "Развитие здравоохранения Приморского края" и модернизации первичного звена здравоохранения.

"Большая часть этого оборудования уже сейчас будет задействована в проведении углубленной диспансеризации граждан, перенесших COVID-19, которая началась в Приморье 1 июля", - добавили в пресс-службе.

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