В Башкирии ограничения на посещение ресторанов без справок пока применяться не будут

УФА, 26 июля. /ТАСС/. Ограничения на посещение заведений общепита, салонов красоты, саун без справок, которые должны были вступить в силу в Башкирии с 26 июля, применяться не будут. Эпидемиологическая ситуация позволяет обойтись без этих мер, сообщил глава республики Радий Хабиров в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона.

Ранее 9 июля оперштаб региона в третий раз перенес ввод ограничений на посещение саун, косметических салонов, фитнес-клубов и ресторанов вместимостью более 50 мест без справки о вакцинации, отрицательного ПЦР теста или документа о медотводе.

"Мы таких ограничительные меры не вступают в силу, мы их не будем применять, но подчеркиваю, если ситуация в пике будет уходить, мы тогда вернемся к этому вопросу. Сейчас все работают в прежнем режиме, с соблюдением эпидемиологических требований", - сказал он.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Башкирии Анна Казак отметила, что не видит необходимости вводить ограничения на посещение перечисленных организаций без справок о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

По данным оперштаба, по состоянию на 26 июля заражение коронавирусом подтверждено у 46 961 человек, прирост за сутки - 0,5%. На амбулаторном лечении остается 2 471 зараженный, на стационарном - 621.