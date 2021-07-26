В Хабаровском крае свыше 1,7 млрд рублей из федерального бюджета направят в больницы

ХАБАРОВСК, 26 июля. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае направят свыше 1,7 млрд рублей федеральных средств на нужды больниц в связи со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщил и. о. заместителя министра здравоохранения края - начальника управления планирования, финансового и ресурсного обеспечения, технического контроля Владимир Гурченко.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на прошлой неделе подписал распоряжение о выделении более 85 млрд рублей регионам на поддержку систем здравоохранения.

"Средства, выделенные правительством РФ, учреждения смогут использовать на закупку лекарств, оборудования, расходных материалов и выплату зарплаты работникам. Медорганизации смогут самостоятельно решить, по каким статьям производить траты", - сказал Гурченко.

Он уточнил, что регион получит свыше 1,7 млрд рублей. Помощь медучреждениям будет оказана ввиду сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

В Хабаровском крае складывается напряженная ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. За сутки выявлено 325 новых случаев заболевания COVID-19, месяц назад фиксировалось около 200 случаев в сутки. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано свыше 63,5 тыс. случаев заболевания, умерли, по данным сайта стопкоронавирус.рф, 606 человек. По информации регионального Минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2 027 коек, свободно 570. В крае активно идет вакцинация против коронавирусной инфекции, вакцину получили более 235,3 тыс. жителей края, полностью завершили вакцинацию более 159,8 тыс. человек.