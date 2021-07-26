В Турции не планируют вводить ограничения для российских туристов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Власти Турции не планируют вводить новые ограничения или ужесточать санитарно-эпидемические меры для российских туристов, направляющихся на отдых в республику. Об этом сообщили ТАСС в посольстве Турции в Москве.

"Официальные органы здравоохранения и туризма Турции не планируют никаких ограничений или ужесточения мер для российских туристов", - указали в диппредставительстве.

В посольстве опровергли связанные с публикацией турецкого инфекциониста Мехмета Джейхана сообщения в ряде российских СМИ о возможном ужесточении мер в Турции по отношению к российским туристам из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране. "Хотелось бы отметить, что заявление господина Мехмета Джейхана является его личным мнением. Официальные органы здравоохранения и туризма Турции не планируют никаких ограничений или ужесточения мер для российских туристов", - указали в посольстве.

"Турция успешно справляется с вызовами в период пандемии благодаря развитой системе здравоохранения и своевременно принятым мерам. Кроме того, внедренная в стране программа "Сертификации безопасного туризма" включает в себя свод правил и мер предосторожности для гарантии гостям страны безопасного и комфортного отдыха", - добавили в диппредставительстве.