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В Турции не планируют вводить ограничения для российских туристов

В посольстве Турции в Москве опровергли связанные с публикацией турецкого инфекциониста Мехмета Джейхана сообщения в российских СМИ о возможном ужесточении мер по отношению к российским туристам из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Власти Турции не планируют вводить новые ограничения или ужесточать санитарно-эпидемические меры для российских туристов, направляющихся на отдых в республику. Об этом сообщили ТАСС в посольстве Турции в Москве.

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"Официальные органы здравоохранения и туризма Турции не планируют никаких ограничений или ужесточения мер для российских туристов", - указали в диппредставительстве.

В посольстве опровергли связанные с публикацией турецкого инфекциониста Мехмета Джейхана сообщения в ряде российских СМИ о возможном ужесточении мер в Турции по отношению к российским туристам из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране. "Хотелось бы отметить, что заявление господина Мехмета Джейхана является его личным мнением. Официальные органы здравоохранения и туризма Турции не планируют никаких ограничений или ужесточения мер для российских туристов", - указали в посольстве.

"Турция успешно справляется с вызовами в период пандемии благодаря развитой системе здравоохранения и своевременно принятым мерам. Кроме того, внедренная в стране программа "Сертификации безопасного туризма" включает в себя свод правил и мер предосторожности для гарантии гостям страны безопасного и комфортного отдыха", - добавили в диппредставительстве.

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