Голикова: первый поток в рамках проекта "Профессионалитет" охватит около 150 тыс. человек

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Около 150 тыс. человек с 1 сентября 2022 года смогут начать обучение в рамках программы "Профессионалитет", предполагающей сокращение срока обучения в колледжах. В первую очередь это будет касаться основных рабочих профессий, сообщила в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия-24".

"Сейчас с Российским союзом промышленников и предпринимателей определились, что среди профессий, по которым пойдет такое взаимодействие отраслевое, <...> - металлургия, фармацевтика, нефтехимическая промышленность, транспорт. На основе потребностей отраслей в тех или иных профессиях и молодых специалистах проведем эту подготовку. Это стартует с 1 сентября 2022 года. Думаем, что первый такой поток будет 150 тыс. человек, они уже пойдут в обновленные профессионально-технические училища", - рассказала она, уточнив, что в РФ числится более 3,6 тыс. профтехучилищ, в которых учатся около 3,3 млн студентов, из которых 2,2 млн на бюджетной основе.

Голикова также отметила, что одной из основных задач данного проекта является создание системы управления, где соучредителями должны стать бизнес и государство, и решение о привлечении специалистов в ту или иную отрасль должно приниматься совместно. "Важно, что это будет не так, как сейчас, когда регион сам устанавливает контрольные цифры приема для своего профессионально-технического училища, которое расположено у него на территории, а это совместная работа министерства просвещения, министерства труда, поскольку они отвечают за рынок труда, министерства экономического развития и региона, и, естественно, работодателей для того, чтобы была возможность охватить участие всех", - добавила вице-премьер.

На реализацию проекта из федерального бюджета до 2024 года планируется выделить около 30 млрд рублей, однако Голикова выразила надежду, что субъекты также будут вкладывать свои ресурсы, "поскольку они тоже в этом непосредственно заинтересованы".

"Не все пойдут сразу в профтехучилища, в эту программу, некоторые пока останутся на четырехлетнем обучении. Это, например, медицинские специалисты, творческие, работники безопасности. Но основные рабочие профессии, они будут постепенно переключаться на новый порядок обучения, и, может быть, это станет новым уровнем профессионального образования с новым названием "Профессионалитет", - заключила она.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения России намерено ввести новый формат образования, в рамках которого сроки обучения по рабочим специальностям в колледжах будут сокращены до двух лет, по более технологичным - до трех лет.