Песков считает, что запись обращения к Путину не может быть поводом для штрафа

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Кремль запросит у пермских властей информацию об обстоятельствах дела активистки Елены Германовой, участвовавшей в записи обращения к президенту РФ Владимиру Путину по ситуации с местным стадионом "Молот". Об этом журналистам заявил в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

23 июля Мотовилихинский районный суд признал виновной активистку, которая организовала пикет возле универсального дворца спорта (УДС) "Молот", где записывала видеообращение на прямую линию с президентом РФ. Ей назначен штраф в размере 20 тыс. рублей по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления").

По словам Пескова, в администрации президента знают эту тему и планируют связаться с руководством региона и "попросить информацию об обстоятельствах произошедшего".

"Потому что, конечно, если не нарушались какие-то правила, чего мы не знаем доподлинно, сам по себе факт записи обращения на прямую линию, конечно, не должен становиться поводом для каких-то задержаний и денежных штрафов", - сказал представитель Кремля. Он добавил, что в администрации президента пока не получали каких-либо обращений от самой Германовой по этой ситуации.

Видеообращение с участием около 20 местных жителей было записано 23 июня. Люди жаловались на планы застройки на месте стадиона "Молот." По данным местных СМИ, за несанкционированную акцию было задержано несколько активистов.

Планы по реконструкции стадиона и застройки расположенного рядом района находятся в стадии публичных слушаний. По заверениям региональных властей, все строительные работы на данный момент приостановлены до тех пор, пока проект не получит одобрение местных жителей.