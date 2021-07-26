В оздоровительном лагере в Башкирии более 40 детей заразились коронавирусом

УФА, 26 июля. /ТАСС/. Заражение коронавирусной инфекцией более 40 детей выявлено в детском оздоровительном лагере в Башкирии. Проверка установила множественные нарушения на объекте, в том числе режима посещения учреждения родителями, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по региону Анна Казак в понедельник на совещании в правительстве республики.

"В одном детском оздоровительном детском учреждении ситуация была критическая, и при выходе на объект мы обнаружили множественные нарушения, в том числе режима посещения родителями. Выявлено в этом лагере 46 заболевших, все они сейчас по домам, под меднаблюдением. За прошедшие выходные у нас еще в нескольких оздоровительных учреждениях были выявлены случаи", - сказала Казак.

Глава Башкирии Радий Хабиров потребовал уволить руководителей организаций, допустивших нарушения эпидемиологических требований и заражения детей.

По данным оперштаба, по состоянию на 26 июля заражение коронавирусом подтверждено у 46 961 человека, прирост за сутки - 0,5%. На амбулаторном лечении остается 2 471 зараженный, на стационарном - 621.