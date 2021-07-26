Песков: карантин или тщательное тестирование обязательны перед встречей с Путиным

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Кремль из-за пандемии коронавируса по-прежнему принимает особые меры предосторожности при организации встреч президента России Владимира Путина. На личный прием к главе государства можно попасть или после карантина, или после "очень тщательного тестирования", рассказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, принятие особых мер перед очными мероприятиями с участием Путина зависит "от ситуации, от человека". "В процессе работы некоторые люди могут контактировать с больными, кто-то из собеседников президента мог недавно перенести болезнь, и так далее и тому подобное. Поэтому кто-то проходит через очень тщательное тестирование, кто-то большее количество дней, кто-то меньшее количество дней выдерживает карантин", - объяснил представитель Кремля.

"Пока с учетом того, что ситуация далека от полной нормализации, конечно, принимаются особенные меры предосторожности в отношении главы государства", - подчеркнул Песков.

"Вместе с тем это не мешает главе государства интенсифицировать свой рабочий график", - заметил пресс-секретарь и пояснил, что имеет в виду "передвижения по регионам страны, встречи, беседы".