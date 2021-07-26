Более 80 мероприятий войдут в программу сибирского технологического форума "Технопром"

НОВОСИБИРСК, 26 июля. /ТАСС/. Программа международного форума технологического развития "Технопром", который пройдет 25-27 августа в Новосибирске, будет включать в себя более 80 деловых мероприятий. Они посвящены цифровым технологиям, экологическим проектам, развитию научно-образовательных центров мирового уровня, сообщили журналистам в понедельник в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, который провел заседание оргкомитета форума.

"В проект программы форума включено около 80 мероприятий, которые тематически разделены на семь направлений: "Прорывные технологии и мегасайенс", "Цифровые технологии", "Научно-образовательные центры мирового уровня" и другие. Напомню, в соответствии с поручением президента Владимира Путина, в этом году отобрали финальную пятерку НОЦ, всего их 15", - приводятся в сообщении слова Чернышенко. Пленарное заседание форума будет посвящено технологической трансформации как основе для перехода к "зеленой экономике".

Организаторы форума ожидают, что его участниками станут около 8,5 тыс. человек. Это сопоставимо с числом участников в 2019 году, когда мероприятие в последний раз проходило в очном формате.

"По итогам форума у нас должен появиться набор конкретных проектов и инициатив, которые мы могли бы начать реализовывать, интегрировать в существующую программу научно-технологического развития. Кроме того, на площадке может произойти и определение фронтиров нашей дальнейшей совместной работы. Прошу учесть это в итоговом варианте программы", - отметил Чернышенко.

Международный научно-инновационный форум "Технопром" ежегодно проходит в Новосибирске с 2013 года. В 2018 году форум посетил президент России Владимир Путин. В 2020 году мероприятие не состоялось из-за пандемии. В этом году форум планируется провести в гибридном формате, для всех мероприятий деловой программы предусмотрены как офлайн-, так и онлайн-режимы. Во время поездки в область министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова Травников сообщал, что форум "Технопром" станет одним из мероприятий Года науки и технологий в России. Акцент, по его словам, будет сделан на том, как сблизить науку, технологии и индустрии.