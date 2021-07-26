Песков не знает, ознакомился ли Путин с колонкой Сафронова

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, ознакомился ли глава государства Владимир Путин с публикацией обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова, опубликованной в "Ведомостях" в пятницу.

"Нет, мы не можем реагировать на это", - ответил в понедельник представитель Кремля на вопрос, есть ли реакция администрации президента на данный текст. "Этот материал был включен в дайджест, но я не знаю, было ли время у президента с этим ознакомиться", - признался Песков.

Колонка, написанная Сафроновым, была посвящена возбуждению уголовных дел по статьям о госизмене и шпионаже. 23 июля Песков уже говорил, что этот текст включен в дайджест прессы, поэтому у всех его получателей есть возможность ознакомиться с публикацией.

Советник главы Роскосмоса был задержан утром 7 июля 2020 года возле своего дома на Нижегородской улице, а после арестован судом. По версии ФСБ, он был завербован чешской спецслужбой в 2012 году, а задание выполнил в 2017 году. Оно заключалось в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества РФ со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. В материалах следствия указано, что Сафронов работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США. Вину он не признает.