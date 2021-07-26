В посольстве РФ заявили, что россияне не обращались за помощью на фоне событий в Тунисе

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Граждане РФ не обращались за помощью в медучреждения Туниса или к дипломатам на фоне ситуации в стране, где после манифестаций была приостановлена деятельность парламента, а в столицу введены подразделения армии. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в посольстве РФ в Тунисе.

"По данным посольства России в Тунисе, обстановка в республике на данный момент в целом остается спокойной. Информация от местных компетентных органов о фактах задержаний россиян по причине нарушения общественного порядка не поступала. Кроме того, отсутствуют сведения об обращениях соотечественников за медицинской помощью в учреждения здравоохранения страны пребывания. За консульской поддержкой российские граждане также не обращались, - говорится в пресс-релизе посольства, имеющемся в распоряжение агентства. - Посольство тщательно отслеживает ситуацию".

При этом в посольстве рекомендовали гражданам РФ принять необходимые меры предосторожности. "В том числе по возможности исключить поездки по стране, избегать нахождения в местах скопления людей, включая торговые центры, запастись продуктами питания, питьевой водой, предметами первой необходимости и лекарствами, воздержаться от фото- и видеосъемки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов", - уточняется в пресс-релизе.

Также российское диппредставительство напомнило о необходимости соблюдать действующие в стране ограничения в связи с пандемией коронавируса, включая комендантский час с 20:00 до 05:00 следующего дня, запрет на передвижение между провинциями и другие.

25 июля президент Туниса Каис Саид объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра Хишама Машиши. В столицу республики были введены подразделения армии. Решения президента были приняты после того, как в воскресенье в ряде крупных городов Туниса состоялись манифестации, участники которых потребовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемической и социально-экономической ситуации в республике.