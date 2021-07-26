В Белоруссии обнаружили более 100 мест захоронений убитых фашистами мирных жителей

МИНСК, 26 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура Белоруссии обнаружила более 100 ранее неизвестных мест массовых захоронений мирных граждан, убитых фашистами в годы Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник сообщил генеральный прокурор республики Андрей Швед.

"Нами допрошено более четырех тысяч свидетелей. Установлены фамилии более 400 карателей, которые проживают в 13 странах. Выявлено более 100 новых мест массовых захоронений мирных граждан", - цитирует его агентство БелТА.

По его словам, в этих местах в годы Великой Отечественной войны были захоронены тысячи белорусских граждан, а в некоторых из мест это число достигает 15-20 тысяч. "Работа в этом направлении активно продолжается совместно со Следственным комитетом, органами внутренних дел", - подчеркнул генпрокурор.

Швед также сообщил, что материальный ущерб, причиненный Белоруссии действиями Германии в годы Великой Отечественной войны, составляет не менее $500 млрд. К такому выводу Генпрокуратура республики пришла после изучения всех архивных материалов, уточнил он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник провел встречу с генеральным прокурором и обсудил ход расследования уголовного дела о геноциде жителей республики в годы Великой Отечественной войны. Лукашенко отметил важность этого расследования, а также предложил необходимую помощь в его проведении. "Я понимаю, что расследование только приобрело такие масштабы нужные. Геноцид советских людей на территории Беларуси - эта тема не просто должна звучать. Наше поколение в конце концов должно показать, что происходило в середине прошлого века, в годы Великой Отечественной войны, - отметил он. - Понятно, что замалчивали, больше здесь было политики, никто об этом не хотел говорить. Но погибли миллионы людей. У этих миллионов людей живы родственники. И они хотят знать правду. Вообще весь мир должен знать правду, что происходило, особенно вот в этой ситуации, во время этой гибридной войны, которую против нас развязали".

Дело о геноциде белорусов в годы войны

О возбуждении уголовного дела по факту геноцида белорусов в годы Великой Отечественной войны стало известно 9 апреля. Генпрокуратура республики заявила, что намерена обратиться в Нюрнберг с соответствующими запросами, а также рассчитывает на помощь России. Следственный комитет РФ заявил, что готов оказать содействие в расследовании при наличии запроса от белорусской стороны.

Швед также говорил, что ведомство планирует поставить вопрос в рамках международных договоров о выдаче некоторых преступников, которые еще живы, и планирует запросить правовую помощь у РФ, ФРГ и других стран при расследовании уголовного дела. Кроме того, по его словам, возможна подготовка материалов для привлечения к ответственности подозреваемых в международных инстанциях, трибуналах, которые рассматривали ранее уголовные дела в отношении военных преступников.

Ранее Минск обратился с запросом к Вильнюсу об оказании правовой помощи по делу о геноциде. Генпрокуратура Белоруссии попросила литовских коллег допросить по этому делу бывшего президента Литвы Валдаса Адамкуса. Также белорусская сторона обратилась с просьбой к Латвии, Великобритании, Канаде и Австралии допросить живущих там бывших членов латышских легионов СС, которые могут быть причастны к геноциду белорусов в годы войны.