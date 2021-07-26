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В Сочи прогнозируют ливни с грозами

Спасатели рекомендуют отказаться от отдыха на воде

СОЧИ, 26 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют в Сочи сильные дожди с грозами в течение двух дней. Спасатели рекомендуют жителям и гостям города отказаться от отдыха на воде, сообщили журналистам в пресс-службе курорта в понедельник.

"В соответствии с экстренным предупреждением Специализированного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей в период с 18:00 26 июля до 18:00 27 июля на территории Сочи местами ожидается сильный дождь, возможна гроза", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют принять необходимые меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды. Также не стоит оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами, добавили в пресс-службе.

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