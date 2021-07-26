В России предложили изымать загранпаспорта за долги

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, согласно которому меняются правила выезда из страны должников. Подготовленная инициатива предусматривает возможность изъятия загранпаспортов у граждан, которым ограничен выезд за рубеж по каким-то причинам.

Как рассказал ТАСС председатель правления Ассоциации юристов Владимир Груздев, загранпаспорта, согласно предлагаемой норме, подлежат изъятию у лиц, которых признали невыездными из-за неисполнения судебных решений.

Груздев отметил, что изъятые паспорта во всех случаях должны направлять в госорган, который осуществил их выдачу. Он пояснил, что после исполнения обязательств должник сможет получить назад свой заграничный паспорт в миграционной службе. Полномочиями изымать загранпаспорта инициатива наделяет дознавателей службы принудительного исполнения.

Проектом также вводится обязанность для всех органов, которые приняли решение о запрете выезда за рубеж в отношении конкретного гражданина, довести до человека эту информацию.

Груздев подчеркнул, что в течение дня должна быть предоставлена информация лично под роспись или направлено электронное уведомление. В случае признания невыездным должника ему должна быть направлена копия постановления.