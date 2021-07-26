В Севастополе растет число случаев коронавируса

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Число новых случаев коронавируса в Севастополе растет, запас коечного фонда пока есть, однако губернатор Михаил Развожаев поручил найти возможность для его увеличения.

Во время оперативного штаба в пятницу сообщалось, что за неделю (с 16 по 23 июля) заболели 945 человек - примерно на 10% больше, чем за предыдущие семь дней. При этом среди госпитализированных стало больше детей и молодых людей. Согласно озвученным в понедельник данным, свободны 15% мест в больницах для больных с коронавирусом - 143 койки из 926, в том числе госпитализированы более 100 детей с коронавирусом и тех, у кого ОРВИ, но новая инфекция не подтверждена.

"Жесткого дефицита нет, есть пространство для маневра. Но давайте думать: еще коек 150 где сможем развернуть. Искусственно сдерживать в амбулатории нельзя, если нужна госпитализация, то надо госпитализировать", - сказал Развожаев на аппаратном совещании.

По информации правительства, готовится к запуску модуль в городской больнице №9, где оборудованы 40 мест, в том числе оснащенные кислородом. "Будем управлять выпиской. На всякий случай держим [в больнице] на улице Надеждинцев отделение геронтологии, там 30 коек. Пока бережем его, но в планах [возможно перепрофилирование под коронавирус]", - уточнил директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов.

В сводках правительства сообщается, что по итогам 25 июля зафиксировано 172 новых случая, за предыдущие сутки - 161, в субботу - 156. То есть, ежедневно обновлялись суточные максимумы с начала пандемии.

Представитель территориального отдела Роспотребнадзора по Севастополю Зарема Смаилова добавила, что среди заболевших два человека, приехавших из-за рубежа - оба они прибыли с Украины, коронавирус был выявлен на границе, ситуация контролируется. Кроме того, под наблюдением находятся три человека, прибывшие из Великобритании.

Ситуация в Севастополе

Ранее губернатор отмечал, что ситуация с коронавирусом в Севастополе сейчас тяжелее, чем в пиковый период минувшей зимой. За все время пандемии в Севастополе заразились коронавирусом около 20 тыс. человек, выздоровели порядка 17,5 тыс., умерли более 800.

В числе действующих ограничений - запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением спортивных, при условии заполняемости стадиона или зала не более чем на 50%, экскурсии возможно проводить при заполняемости музея не более чем на 30%, киносеансы - при заполнении зала только наполовину. Регистрация бракосочетаний в ЗАГС возможна при условии присутствия не более 15 человек, включая работников учреждения. Также запрещена работа заведений общественного питания в ночное время - с 23:00 до 08:00, исключение - обслуживание клиентов навынос или доставка заказов на дом.

Сохраняется масочный режим в транспорте и помещениях, требования о социальном дистанцировании. Страдающим хроническими заболеваниями, которые могут способствовать тяжелому течению коронавируса, а также беременным рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.