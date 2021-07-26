Росгвардейцы заняли первое место на горной полосе препятствий на соревнованиях в КБР

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Команда Росгвардии заняла первое место при преодолении горной полосы препятствий на соревнованиях горных подразделений "Эльбрусское кольцо - 2021", проходящих в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии.

"В четвертый день всеармейских альпинистских соревнований в поселке Терскол Кабардино-Балкарии военнослужащие войск национальной гвардии Российской Федерации заняли лидирующие позиции в одном из самых сложных спецзаданий - преодолении горной полосы препятствий. Росгвардейцы первыми преодолели трассу за 12 мин и 25 секунд, установив рекордное время за всю историю состязаний", - говорится в сообщении.

В тот же день команда заняла второе место в горной стрельбе. Всего пока прошло пять этапов соревнования, по итогам которых команда Росгвардии занимает второе место.

Этап международного конкурса Армейских международных игр 2021 года на лучшее высокогорное подразделение "Эльбрусское кольцо - 2021" проходит в Кабардино-Балкарской Республике на базе Центра горной подготовки и выживания "Терскол" и завершится 4 августа. В соревнованиях участвует более 150 военнослужащих высокогорных подразделений силовых ведомств РФ в составе девяти команд.