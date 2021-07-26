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Путин посоветовал властям Петербурга "заняться улицами" в Кронштадте

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов согласился с президентом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на состояние улиц в Кронштадте.

"Там улицами надо заняться, в Кронштадте", - сказал глава государства в понедельник на совещании по петербургскому транспортному узлу, когда Беглов докладывал о необходимости комплексного развития транспортной инфраструктуры города.

Беглов согласился с президентом. "Улицы, да", - ответил губернатор.

Он добавил, что в Кронштадте в соответствии с поручением Путина также реализуется масштабный проект "Остров фортов", началась реконструкция исторических фортов "Кроншлот", "Петр I" и "Александр I".

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Путин, Владимир ВладимировичБеглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург
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