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В Ивановской области началась ревакцинация от коронавируса

Она проводится во всех прививочных пунктах региона

ИВАНОВО, 26 июля. /ТАСС/. Ревакцинация от коронавирусной инфекции, которая позволит обновить иммунитет, началась в Ивановской области. Об этом журналистам в понедельник сообщил глава Департамента здравоохранения региона Артур Фокин в ходе брифинга.

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"В регионе стартовала ревакцинация от коронавирусной инфекции, фактически повторный курс вакцинации могут получить все ранее вакцинированные граждане спустя шесть месяцев от момента последней инъекции. Ревакцинация проводится во всех прививочных пунктах региона", - сообщил Фокин.

По его словам, в настоящий момент в регионе для ревакцинации доступна двухкомпонентная вакцина "Спутник V". "Данные о повторной вакцинации также заносятся в федеральный регистр и обновляются QR-коды на портале госуслуг, при этом пациенту будет выдан новый сертификат о вакцинации", - сообщил глава ведомства.

Всего в Ивановской области первым компонентом вакцинирован 261 071 человек, полностью иммунизацию прошли 181 799 жителей.

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РоссияИвановская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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