В Ивановской области началась ревакцинация от коронавируса

ИВАНОВО, 26 июля. /ТАСС/. Ревакцинация от коронавирусной инфекции, которая позволит обновить иммунитет, началась в Ивановской области. Об этом журналистам в понедельник сообщил глава Департамента здравоохранения региона Артур Фокин в ходе брифинга.

"В регионе стартовала ревакцинация от коронавирусной инфекции, фактически повторный курс вакцинации могут получить все ранее вакцинированные граждане спустя шесть месяцев от момента последней инъекции. Ревакцинация проводится во всех прививочных пунктах региона", - сообщил Фокин.

По его словам, в настоящий момент в регионе для ревакцинации доступна двухкомпонентная вакцина "Спутник V". "Данные о повторной вакцинации также заносятся в федеральный регистр и обновляются QR-коды на портале госуслуг, при этом пациенту будет выдан новый сертификат о вакцинации", - сообщил глава ведомства.

Всего в Ивановской области первым компонентом вакцинирован 261 071 человек, полностью иммунизацию прошли 181 799 жителей.