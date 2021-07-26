Минздрав сообщил о небольшом числе обращений о нежелательных реакциях от вакцин от ковида

"Сегодня, несмотря на то, что мы выходим на очень широкую иммунизацию, количество сообщений о нежелательных реакциях на вакцины для профилактики COVID-19 достаточно невелико. Во всех регионах созданы иммунологические комиссии, которые призваны расследовать тяжелые осложнения от вакцин для профилактики коронавирусной инфекции", - сказал он в ходе обучающего семинара по мониторингу безопасности вакцинопрофилактики от коронавирусной инфекции.

При этом Глаголев отметил, что также Минздрав сталкивается с ситуациями, когда сообщения о нежелательных реакциях выявляются СМИ, а министерство узнает о них во-вторую или третью очередь. "К моменту, когда к нам обращаются СМИ, мы не имеем данных по результатам расследований и не можем представить аргументированную позицию, связано это с вакцинацией или нет. Подобные случаи не только недопустимы с законодательной точки зрения, но и дискредитируют работу нашу с вами и коллег в практической медицине по созданию популяционного иммунитета от ковида. Эту ситуацию необходимо исправлять", - сказал он.

"Хотел бы обратить внимание на еще одну распространенную, но допустимую практику - это санкции в отношении врачей, сообщающих о побочных проявлениях после иммунизации <...>. Как раз надо стимулировать тех врачей, которые активно ведут эту работу", - заключил замглавы Минздрава.