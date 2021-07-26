План по вакцинации населения от COVID-19 выполнили в Подмосковье на 73,48%

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Более 2,7 млн человек прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в Московской области, что составляет почти 73,5% от плана по вакцинации населения в регионе. Об этом в понедельник в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов сообщила зампред правительства региона - министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

"На текущий момент провакцинировано чуть более 2,7 млн человек. За неделю двумя компонентами проведено более 400 тыс. вакцинаций, то есть общий темп первым и вторым компонентом сохраняется на высоком уровне", - сказала она.

По данным презентации Стригунковой, план по вакцинации населения Подмосковья выполнен на 73,48%. Всего в Московской области планируется привить около 3,7 млн человек, что составляет 60% взрослого населения региона.

При этом глава Минздрава отметила, что в регионе наблюдается снижение темпов вакцинации первым компонентом вакцины.

По словам Стригунковой, низкие показатели выполнения плана по вакцинации наблюдаются в Воскресенске, Раменском, Королеве, Клину и Пушкинском округе, а также в Лобне, Краснознаменске, Лыткарине, Шаховской, Дубне.

"Вакцинация должна идти, чтобы мы потом опять не возвращались к разворачиванию коек", - добавил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.