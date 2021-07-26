Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Навального

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Доступ к сайту Алексея Навального, который отбывает наказание в колонии по делу "Ив Роше", ограничен, следует из сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.

Согласно информации службы, доступ к сайту ограничен на основании статьи 15.3 федерального закона об информации, информационных технологиях и о защите информации, которая регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

В Роскомнадзоре в свою очередь сообщили, что с понедельника заблокировал ресурсы, связанные с Фондом борьбы с коррупцией и Фондом защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ, признаны в России НКО-иноагентами и экстремистскими организациями), а также движением "Штабы Навального" (признано экстремистским в РФ).

"На основании требования Генеральной прокуратуры РФ с 26 июля Роскомнадзор ограничил доступ к информационным ресурсам, связанным с функционированием организаций "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК), "Фонд защиты прав граждан" (ФЗПГ) и общественного движения "Штабы Навального", в отношении которых Московским городским судом 9 июня 2021 года вынесено решение о ликвидации и запрете деятельности по основаниям осуществления экстремистской деятельности", - сказали в Роскомнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что, как указали в Генпрокуратуре, "упомянутые интернет-ресурсы используются для пропаганды и продолжения запрещенной экстремистской деятельности" перечисленных организаций.

Кроме того, ограничен доступ к сайтам проектов Навального "РосЖКХ", "Росяма", сайту юриста ФБК Любови Соболь.