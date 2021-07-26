Более 7 тыс. социальных контрактов заключили жители Иркутской области с начала года

ИРКУТСК, 26 июля. /ТАСС/. Более 7 тыс. социальных контрактов заключили жители Иркутской области с начала 2021 года, что составляет 96% от годового плана. Об этом журналистам в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона.

"С начала года жители области заключили 7 050 контрактов на 817 млн рублей, в 2020 году социальные контракты хорошо себя зарекомендовали. Особенно при решении проблемы трудоустройства населения, что актуально в период пандемии. Поэтому в 2021 году мы решили увеличить их финансирование в шесть раз. Но для нас важно не просто дать деньги человеку. Задача сделать так, чтобы семья уже спустя год выходила на самообеспечение", - цитирует пресс-служба губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Социальный контракт - это договор о предоставлении мер поддержки, который заключается между малоимущими гражданами и органами социальной защиты населения. Средства в рамках социального контракта могут быть направлены на поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства или на другие цели, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.

"Лидерами по количеству заключенных социальных контрактов являются Баяндаевский, Качугский, Куйтунский, Нижнеудинский и Тулунский районы. На ведение личного подсобного хозяйства заключено 1 414 контрактов, 1 724 - на организацию индивидуального предприятия, 1 838 - на поиск работы и профессиональное обучение, 2 074 - на иные мероприятия по выходу из трудной жизненной ситуации", - добавили в пресс-службе.