Алтайский край вышел на плато по заболеваемости COVID-19

БАРНАУЛ, 26 июля. /ТАСС/. Алтайский край, где за минувшие сутки выявили 269 случаев заражения, достиг плато по заболеваемости COVID-19, стабилизация ситуации ожидается в течение трех-четырех недель, сообщила на пресс-конференции в понедельник начальник отдела организации медпомощи взрослому населению Минздрава региона Жанна Вахлова.

"Время приезда скорой помощи в Барнауле в настоящее время увеличилось до 45 минут, по краю чуть меньше - это очень высокая нагрузка. За минувшие сутки было принято более 3 тыс. вызовов скорой помощи по Барнаулу. Пока на снижение не идем, лечебные учреждения работают на максимум. В настоящее время мы находимся в стадии плато. Порядка трех-четырех недель понадобится для стабилизации ситуации. Каждая фаза эпидпроцесса длится порядка трех-четырех недель", - сказала Вахлова.

По ее словам, в регионе готовят госзакупку на экспресс-тесты для бригад скорой помощи.

"Закупаем сейчас экспресс-тесты для скорой помощи, с помощью которых медики будут обследовать пациентов за 15-20 минут. В среднем это будет 200 исследований в сутки. Планируется закупить порядка 15 тыс. таких тестов на два месяца", - отметила Вахлова.

Также она уточнила, что в регионе развернули 4 670 коек для больных коронавирусом. Резерв по госпитальным мощностям в крае еще есть.

В Алтайском крае с начала пандемии коронавирус подтвердился у 60 727 жителей. В регионе привились 459 806 человек, в том числе 342 791 - обоими компонентами вакцины. 23 июля руководитель управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко подписала постановление о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий населения, в числе которых работники торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ и энергетики, оказания услуг. Также среди категорий - госслужащие, полицейские, сотрудники МЧС.