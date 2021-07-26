Активисты ОНФ и "Сириус" собирают предложения о снижении бюрократической нагрузки в школах

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта совместно с экспертами центра "Сириус" собирают предложения для формирования программы, которая будет направлена на снижение бюрократической нагрузки на школьных учителей. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщила руководитель образовательного центра "Сириус", сопредседатель ОНФ Елена Шмелева.

"Мы собираем предложения в народную программу ("Единой России" - прим. ТАСС) в части образования, будем стремиться снизить эту бюрократическую нагрузку, когда идет отчетность ради отчетности или ради того, чтобы школа собрала весь необходимый комплект документов руками учителей", - сказала Шмелева, которая входит в общефедеральную часть списка партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму.

Она подчеркнула, что в России не хватает системы учительского роста, когда преподаватель, чей ученик добился успеха, признавался бы наставником для молодых педагогов.

"Правильно считать достижением, когда ребенок получил диплом, трудоустроился, когда он сделал вклад в развитие общества, и учитель должен быть признан наставником по отношению к молодым педагогам. И должен быть освобожден от этого бюрократизма, который не соединим с задачами по воспитанию и развитию детей", - добавила она.