В ВОЗ заявили, что вопрос о синдроме Гийена-Барре после вакцинации требует изучения

ЖЕНЕВА, 26 июля. /ТАСС/. Вопрос о синдроме Гийена-Барре в качестве редкого побочного явления после прививок от коронавируса требует тщательного изучения. Об этом говорится в опубликованном в понедельник в Женеве заявлении подкомитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по COVID-19. Этот подкомитет является частью комитета ВОЗ по безопасности вакцин.

Рассмотрев сведения, поступившие из стран Европейского союза, США и ряда других государств, эксперты констатировали наличие "сообщений о редких случаях синдрома Гийена-Барре после прививок векторными аденовирусными вакцинами от COVID-19". "Требуется больше скрупулезных изысканий с использованием данных из альтернативных источников и эффективных исследовательских схем, а также необходимо сравнение [побочных эффектов] у вакцинированного и невакцинированного населения", - говорится в заявлении. Работникам здравоохранения рекомендовано "вести мониторинг и информировать обо всех побочных явлениях, включая синдром Гийена-Барре".

Подкомитет ВОЗ считает, что все, кто прививается от COVID-19 вакцинами британско-шведской компании AstraZeneca и компании Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson, "должны быть предупреждены о признаках и симптомах синдрома Гийена-Барре, и им следует немедленно обратиться за медицинской помощью", если у них появятся, в частности, такие симптомы, как слабость, паралич и трудности при ходьбе. Вместе с тем эксперты пришли к выводу, что "потенциальная польза от прививок вакцинами AstraZeneca и Janssen продолжает перевешивать потенциальный риск синдрома Гийена-Барре, особенно с учетом растущего распространения более заразного варианта [коронавируса] "дельта".

В ВОЗ пояснили, что в вакцинах AstraZeneca и Janssen "используется аденовирусная платформа".

Синдром Гийена-Барре представляет собой аутоиммунное поражение периферических нервов, сопровождаемое слабостью в мышцах и нарушением чувствительности. В наиболее острых случаях заболевание приводит к параличу и смерти, однако по большей части пациенты полностью выздоравливают.

На минувшей неделе Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что синдром Гийена-Барре будет включен в список редких побочных эффектов вакцины от коронавируса компании Janssen. Выводы EMA основываются на изучении 108 случаев выявления синдрома Гийена-Барре во всем мире к 30 июня, когда препарат Janssen был использован для вакцинации 21 млн человек. В свою очередь, Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США сообщило 13 июля, что применение вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson может повысить риск развития синдрома Гийена-Барре.