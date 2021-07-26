Гусейна Гасанова лишили водительских прав на 1,5 года

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Мировой суд Москвы лишил водительских прав на 1,5 года находившегося за рулем Lamborghini Urus блогера Гусейна Гасанова за отказ от медицинского освидетельствования.

"Гасанов Гусейн признан виновным мировым судьей судебного участка №177 района Раменки г. Москвы в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок один год и шесть месяцев", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники ДПС остановили Lamborghini Urus под управлением 27-летнего жителя столицы в 4-м Сетуньском проезде у дома 20. В ходе проверки документов они заподозрили, что водитель находится в нетрезвом состоянии, однако от медосвидетельствования он отказался.

У блогера 17,1 млн подписчиков в Instagram и 1,38 млн подписчиков на YouTube.