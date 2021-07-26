Детей с инвалидностью должны будут обслуживать вне очереди

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Дети-инвалиды и их сопровождающие должны будут обслуживаться вне очереди в магазинах, кафе, социальных и других учреждениях. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Документом вносятся изменения в указ 1992 года о мерах господдержки инвалидов. Там было указано, что вне очереди на предприятиях торговли и общественного питания, в ЖКХ, учреждениях здравоохранения, образования и культуры и в других организациях обслуживаются инвалиды I и II групп.

Новым указом президента к этим категориям отнесены также "дети-инвалиды и лица, сопровождающие таких детей".

Данный вопрос поднимался в январе текущего года в ходе социального онлайн-форума, организованного "Единой Россией". Один из участников мероприятия отметил, что в учреждениях без очереди обслуживаются только инвалиды I и II групп, а детям-инвалидам различные организации, в том числе МФЦ и поликлиники, могут отказывать во внеочередном приеме. Как сообщается на сайте единороссов, председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев тогда поддержал идею распространения соответствующей льготы на детей-инвалидов и их родителей. Глава Минтруда Антон Котяков, в свою очередь, пояснил, что на момент принятия указа 1992 года категория "дети-инвалиды" не выделялась, и заявил, что ведомство проработает внесение соответствующих изменений.