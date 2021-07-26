Менеджер МакSим сообщила, что врачи регулируют медикаментозный сон певицы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Врачи регулируют медикаментозный сон певицы МакSим (Марины Максимовой), в который она погружена больше месяца, периодически возвращая в сознание. Но говорить о полном выводе артистки из медикаментозного сна пока рано, сообщила ТАСС в понедельник ее менеджер Маргарита Соколова.

"Форма болезни тяжелая, поэтому врачи регулируют: то в сон погружают, то дают выйти в сознание. Это делается дозировкой медикаментов", - сказала она.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что певица пришла в сознание. "Это немножко не так, - прокомментировала Соколова. - Когда организму тяжело, врачи погружают в сон. Когда показатели более-менее стабильные, врачи выводят человека в сознание, чтобы он начинал как-то сам дышать, чтобы мозг работал. Сказать, что ее полностью вывели [из медикаментозного сна] - нет, не вывели".

11 июня 38-летняя певица начала чувствовать симптомы простуды, о чем она сообщила подписчикам в Instagram, затем у нее поднялась температура до 39 градусов. Ее состояние не улучшалось, а тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. 19 июня стало известно, что Максим госпитализирована с пневмонией, введена в искусственную кому на аппарате ИВЛ.