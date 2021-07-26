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Пандемия COVID-19

WP: в США призвали сделать обязательной вакцинацию от коронавируса для медработников

По подсчетам издания, число новых выявляемых случаев коронавируса в стране превышает 50 тыс. в сутки

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Более 50 американских организаций, которые представляют интересы врачей, медсестер, фармацевтов, призвали сделать обязательной вакцинацию от нового коронавируса для медицинских работников. Выдержки из их совместного заявления приводит в понедельник газета The Washington Post.

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"Мы призываем всех работодателей, занятых в сфере здравоохранения и долгосрочного ухода, требовать от работников прохождения вакцинации от COVID-19. <...> Здоровье и безопасность американских работников, семей, сообществ и всей страны зависит от этого", - говорится в заявлении, к которому присоединились 57 различных групп и организаций, в том числе Американская медицинская ассоциация (American Medical Association) и Американская ассоциация медсестер (American Nurses Association).

Как отмечает The Washington Post, этот первый подобного рода призыв к обязательной вакцинации "представляет собой все более жесткую позицию" медицинского сообщества на фоне "вялых темпов вакцинации в стране". По подсчетам издания, число новых выявляемых случаев нового коронавируса в США в начале июля составляло около 13 тыс. в сутки, сейчас этот показатель превышает 50 тыс. в сутки. На фоне этого многие работники сферы здравоохранения все еще не сделали прививки, несмотря на наличие у них приоритетного доступа к вакцинации.

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СШАПандемия COVID-19
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