В Свердловской области в 2021 году планируют обеспечить жильем 785 детей-сирот

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Власти Свердловской области в 2021 году планируют выделить 1,4 млрд рублей на жилье для детей-сирот и обеспечить им 785 человек, сообщили в понедельник в Департаменте информации региона.

"В 2020 году на эти цели был выделен 1,366 млрд рублей, что позволило обеспечить жильем 836 детей. В текущем году запланирован 1,4 млрд, большая часть средств поступит из областного бюджета. В результате еще 785 детей-сирот получат жилье", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Евгения Куйвашева, финансирование жилья для детей-сирот - это федеральная прерогатива, но средства на строительство выделяются преимущественно из регионального бюджета. "В общей сложности необходимо изыскать свыше 10 млрд рублей, тогда мы сможем закрыть очередь на получение жилья к концу 2025 года", - цитирует департамент Куйвашева.

Всего в регионе на предоставление жилья по договорам спецнайма претендуют около 6,5 тыс. детей-сирот.