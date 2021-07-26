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Венгрия разрешила вакцинированным россиянам въезд в страну

Россия возобновила регулярное авиасообщение с Венгрией с 10 июня
Будапешт Валерий Шарифулин/ТАСС
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Будапешт
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Венгрия с 27 июля разрешит свободный въезд в туристических целях российским гражданам, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом в понедельник заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

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Министр отметил, что венгры уже сейчас могут поехать в Россию как с деловой, так и туристической целью. Условием для получения российской визы является предоставление отрицательного ПЦР-теста.

"Мы, в свою очередь, решили разрешить вакцинированным российским гражданам приезжать в Венгрию с завтрашнего дня в туристических целях. Венгрия всегда была популярным направлением среди россиян, и тот факт, что привитые российские туристы смогут снова посетить Венгрию, очень поможет этому сектору", - сказал он.

Россия 10 июня возобновила регулярное авиасообщение с Венгрией, где более половины взрослого населения прошла вакцинацию от коронавируса.

Теги
РоссияВенгрияПандемия COVID-19Возобновление авиасообщения России с другими странами
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