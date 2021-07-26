В Воронежской области возбудили первое дело за подделку справки о вакцинации от COVID-19

ТАСС, 26 июля. Следователи возбудили первое в Воронежской области уголовное дело по факту подделки справки о прививке от коронавируса. Об этом в понедельник сообщает следственное управление СК по региону.

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"Следственными органами СК РФ по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ "Служебный подлог", по факту внесения в Единую информационную систему фиктивных сведений о вакцинации против COVID-19 жителя Подгоренского района. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в июне этого года неустановленное должностное лицо из числа сотрудников Подгоренской районной больницы, используя свои служебные полномочия, за незаконное денежное вознаграждение в размере 3 тыс. рублей внесло в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения заведомо ложные сведения о прохождении жителем Подгоренского района иммунизации против новой коронавирусной инфекции, при этом в действительности указанному гражданину вакцинация не проводилась.

Следователи СК допрашивают свидетелей, провели осмотры, в ходе которых изъяли документы и предметы, имеющие значение для расследования. Как уточнили ТАСС в СК, это первое подобное дело в регионе.