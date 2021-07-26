Исследование: против создания COVID-free зон в Петербурге выступают 41% жителей города

"Только 16% петербуржцев уверены, что распространение действия QR-кода улучшит ситуацию в северной столице, а идею с COVID-free зонами поддерживают 11% горожан. Абсолютно не поддерживают эту идею 41% респондентов, еще 17% скорее "против", чем "за", - говорится в сообщении.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Идею введения COVID-free зон в Петербурге не поддерживают 41% горожан, сообщается в исследовании компании HeadHunter в понедельник.

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Если потребуется QR-код, то от посещения фитнес-клубов точно не откажутся 25% петербуржцев, откажутся - 42%. Посещать салоны красоты продолжат 26% петербуржцев, а откажутся от посещения бьюти-процедур 39% опрошенных. 30% горожан продолжат ходить на культурные мероприятия, точно откажутся от культурной программы 36% респондентов.

Чуть больше четверти (27%) опрошенных поддерживают инициативы властей по введению COVID-free зон в городе. Каждый четвертый поддерживает идею распространения QR-кода на бьюти-сферу (26%) и на фитнес (27%). Посещение культурных мероприятий по QR-коду поддерживают более трети соискателей (37%). Более половины респондентов откажутся от посещения этих сфер, если вход без QR-кода будет невозможен.