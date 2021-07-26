Instagram разблокировал страницу митрополита Илариона

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Личный аккаунт председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона в социальной сети Instagram разблокирован и стал доступен для просмотра с понедельника.

26 июля на личной странице был размещен материал, посвященный юбилею митрополита, а в ленте публикаций последняя заметка датируется 6 июля.

Также возвращен доступ к почти 1 тыс. предыдущих публикаций, у аккаунта по-прежнему 52 тыс. подписчиков.

В начале июля доступ к странице митрополита Илариона в Instagram был заблокирован. По его словам, это произошло после предупреждения от представителей соцсети. Владыка связал это с возможными жалобами активистов ЛГБТ-сообщества или "антипрививочников". Митрополит часто публично высказывался в поддержку традиционных семейных ценностей и говорил о важности вакцинации от COVID-19.