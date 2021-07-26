Крым к середине лета принял более 4 млн туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Турпоток в Крым к середине лета на 40% превысил аналогичный показатель допандемийного 2019 года, курорты региона посетили более 4 млн отдыхающих. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Минтуризма республики.

"С начала года на 16 июля турпоток вырос на 40%, до более чем 4 млн, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. На фоне роста особенно важно соблюдение требований Роспотребнадзора, и на сегодня не было зафиксировано ни одного очага новой коронавирусной инфекции в объектах размещения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже более 13 тыс. сотрудников санаторно-курортной сферы по всему Крыму прошли вакцинацию от коронавируса, не считая тех, кто вакцинируется в частном порядке.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. Согласно прогнозам на этот год, регион примет около 8 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.