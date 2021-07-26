Власти Нью-Йорка обязали всех муниципальных служащих вакцинироваться к осени

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Все муниципальные служащие Нью-Йорка должны будут пройти вакцинацию от коронавируса к середине сентября. Об этом сообщил в понедельник мэр города Билл де Блазио.

"Дельта-вариант [коронавируса] смертелен, и наш город относится к этому серьезно. Сегодня я объявляю, что каждый муниципальный служащий будет обязан предъявить документы о прохождении вакцинации либо проходить тестирование каждую неделю", - сказал он в ходе пресс-конференции. Крайним сроком прохождения вакцинации установлено 13 сентября.

По сведениям газеты The New York Times, под новое требование подпадут порядка 340 тыс. человек, в том числе полицейские и учителя. Подобное решение связано с приближающимся началом учебного года, когда сотни тысяч учеников и студентов должны вернуться в классы и аудитории.

Как отмечает издание, в настоящее время в Нью-Йорке порядка 5 млн человек получили по меньшей мере одну дозу прививки, при этом 2 млн взрослых жителей города еще не проходили вакцинацию. С конца июня число заражений выросло в три раза и составляет в среднем 800 случаев в день, многие родители и преподаватели высказывают свои опасения по возвращению детей и подростков к очной форме обучения в складывающейся ситуации.