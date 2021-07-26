В Адыгее планируют увеличить число мест в госпиталях до порядка 1,3 тыс.

МАЙКОП, 26 июля. /ТАСС/. Власти Адыгеи в связи с ростом заболеваемости ковидом и увеличением числа госпитализированных готовы увеличить число койко-мест в госпиталях до порядка 1,3 тыс., как это было в первую волну COVID-19. Об этом ТАСС в понедельник сообщил министр здравоохранения республики Рустем Меретуков.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в минувшую пятницу, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в последние дни возросла более чем на 20% в Адыгее, Ставропольском крае, Астраханской, Томской и Еврейской автономной областях.

"В связи с ростом заболеваемости мы планируем увеличивать число мест в госпиталях за счет Майкопской городской больницы. Уже сегодня появились 50 дополнительных мест. К открытию готовим девятиэтажный корпус горбольницы на 400 койко-мест. Основные работы все уже проведены, и, если возникнет необходимость, за несколько дней госпиталь сможет работать", - сказал министр.

Он уточнил, что сейчас 735 койко-мест созданы в госпиталях для ковидных пациентов в республиканской инфекционной больнице, в корпусе Майкопской городской больницы и Энемской районной больнице Тахтамукайского района, граничащего с городом-миллионником Краснодаром.

"Поскольку в Адыгее действительно фиксируется серьезный рост заболеваемости, мы готовы при необходимости довести число койко-мест в госпиталях до 1 260, как это было в первую волну. Но рассчитываем, что благодаря введенным с 19 июля ограничениям, наращиванию темпов вакцинации сумеем стабилизировать ситуацию", - добавил собеседник агентства.

О ситуации в регионе

Ранее эпидемиологи прогнозировали пик заболеваемости в Адыгее на середину августа.

С 19 июля власти Адыгеи ввели запрет на проведение всех массовых мероприятий, усилили контроль за проведением свадеб, похорон, банкетов, а также ограничили пребывание в регионе туристов.

Отдыхающие могут заселяться в отели, гостиницы теперь только при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. План по вакцинации в регионе выполнен более чем на 30%. В ближайшее время поставка вакцин в республику будет увеличена, соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи главы республики Мурата Кумпилова с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.

По данным регионального оперативного штаба на понедельник, в республике коронавирусная инфекция с начала пандемии выявлена у 16 070 человек, на лечении находятся 804 человека (плюс 53 за сутки). С начала пандемии в республике выздоровели 14 980 человек, умерли 286.