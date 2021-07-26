В Нацреестр старовозрастных деревьев внесли грушу из Ингушетии

МАГАС, 26 июля. /ТАСС/. Дерево груши обыкновенной в горах Ингушетии, которому более 200 лет, внесено в Национальный реестр старовозрастных деревьев России, оно стало памятником живой природы, сообщила в понедельник пресс-служба Минприроды республики.

"Дерево, растущее в горной части Ингушетии на высоте 850 метров над уровнем моря возле башенных комплексов исторического значения XIII-XV веков, пополнило Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Груша обыкновенная произрастает в Джейрахском районе, в окрестностях села Ляжги, близ башенного комплекса Гаркхи", - говорится в сообщении.

Памятнику природы присвоен номер 400 и выдан сертификат. Решение принято на заседании сертификационной комиссии в рамках Всероссийской программы "Деревья - памятники живой природы".

"Решению сертификационной комиссии предшествовало полное диагностическое обследование исторического природного памятника экспертами центра древесных экспертиз НПСА "Здоровый лес". В результате обследования возраст раритета составляет 208 лет (по данным 2018 года), высота - 10 м, диаметр ствола на высоте 1,3 м", - добавили в пресс-службе.

Национальный реестр старовозрастных деревьев ведется в рамках всероссийской программы "Деревья - памятники живой природы", которая реализуется с 2010 года Советом по сохранению природного наследия нации при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства РФ. По всей стране организован поиск уникальных деревьев, которые представляют особую культурную, историческую и природную ценность.