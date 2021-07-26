РПЦ считает празднование Дня крещения Руси в разных странах признаком духовного единства

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Празднование Дня крещения Руси в разных странах канонической территории Русской православной церкви (РПЦ), в том числе на Украине и в Белоруссии, указывает на их культурное и духовное единство, заявил на пресс-конференции в понедельник председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Сам факт празднования, в том числе широкого и в обществе, и на государственном уровне показывает верность вот этому духовному и цивилизационному выбору. Это очень важно. И наша церковь, и церковь многих стран канонической ответственности РПЦ подчеркивает этим их духовное и культурное единство, несмотря на сложности политического характера, с которыми мы сегодня сталкиваемся", - сказал Легойда.

Ранее он также сообщил, что День крещения Руси будет широко отмечаться на Украине, где в Киеве будет организован крестный ход, в Белоруссии, в других странах СНГ и дальнего зарубежья, где имеются приходы Русской православной церкви.

28 июля в честь праздника во всех православных храмах и монастырях РПЦ в полдень по местному времени прозвучит колокольный звон.

Русская православная церковь 28 июля (15 июля по старому стилю) празднует день памяти великого князя Киевского Владимира - крестителя Руси, канонизированного в XIII веке. В этот же день в России отмечается День крещения Руси, в православных храмах совершают праздничные богослужения и проводят особые молебны.